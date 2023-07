Op SBS6 in de Oranjezomer over graaiers in de politiek: Timmermans blijkt jaarlijks in Brussel zo'n 3½ ton te vangen. Stel dat 'ie premier van Nederland wordt, dan gaat 'ie terug naar €184.000 per jaar. Jack van Gelder verwees naar een online bericht dat suggereert dat mocht 'ie premier worden, dat z'n honorarium aangevuld gaat worden door de Europese Unie want, in 2014 was er een heleboel te doen over de vice-voorzitter van de EC die na 10 stopte en een soort wachtgeldregeling kreeg drie jaar tijd dat bedroeg meer dan 6 ton!