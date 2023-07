Tucker Carlson, Piers Morgan, FvD, Thierry en zelfs Elon Musk zien niet wat je gewoon kristalhelder ziet als je voor één moment uit die doodsaaie tribale loopgraaf stapt. We benadrukten het al eerder, maar een van de best geïnformeerde YouTubers Willy Mac publiceerde gisteren de bovenstaande video. Daarin worden nieuwe details over de daadwerkelijke aanklachten tegen hem nog eens onder elkaar gezet, zoals gebruikelijk gestaafd door videos waarin Andrew Tate zelf trots toegeeft dat hij ondubbelzinnig schuldig is aan die aanklachten.

Wat er ditmaal echt uitspringt is de rol van de Tate-broers' evenzo gearresteerde twee vrouwelijke handlangers Georgiana Naghel en Luana Radu. En hoe doodziek de WhatsApp-berichten zijn die Andrew Tate zelf deelt met zijn 'cursisten', waarin hij laat zien hoe hij een jonge vrouw volledig uit haar steunnetwerk losweekt, en haar vervolgens met verzonnen roddels tot totale afhankelijkheid en gehoorzaamheid dwingt.

Hier de vertaalde officiële aanklachten van de Roemeense rechtbank. Natuurlijk heeft die aanklacht nagenoeg niets te maken met "het stelen van TikTok-inkomsten", zoals hij drie uur lang onweersproken van 'journalist' Tucker Carlson mocht beweren. Veel meer bewijslast in de video's na de breek.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over zijn bekering tot de islam: "Allah is the best of planners and I look forward to seeing The Islamic republic of Great Britistan in her final form. Alhamdulillah Britain will be fully Islamic soon" schreef hij op 17 juli nog.

7 juli 2023

En dan ook z'n islam-koers nog hè. Wonderlijk hoe hiermee geheuld wordt

Echt de meest gênante vertoningen van 2023 dit

Nog meer bonnetjes en bewijs

Dit wil je niet met droge ogen steunen