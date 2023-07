- TLDR; Tucker laat Tate nagenoeg onweersproken wegkomen met de absurde, veelvoudig herhaalde spin dat de aanklachten tegen hem draaien om dat hij jonge vrouwen "TikTok-videos" laat maken voor zijn eigen financiële gewin. 'Adult content' en pornografie is verboden op TikTok en dat weet echt iedereen. De aanklachten gaan dan ook helemaal niet om TikTok-videos zelf, want die TikTok-videos zijn slechts een fuik voor het exploiteren van de pornografische OnlyFans-accounts die erachter hangen.

Tucker, meesterinterviewer, hoe moeilijk kan het nou zijn? Je vliegt helemaal naar Roemenië om Andrew Tate al voor de tweede keer te interviewen. Je weet dat je gaat openen met de vraag over de aard en oorsprong van de aanklachten die tegen hem lopen. Op de vraag waarom hij aangeklaagd wordt antwoordt Tate: "I'm charged with being the head of an organized criminal group, which is in charge of recruiting girls to make TikTok videos, to steal the money from the TikTok views", en sluit het af met zo'n geveinsd ruimtelijk gelaat dat zegt; 'ja, bizar hè, ik weet het'.

Tucker Carlson zet vervolgens met een extreem suggestieve vraag aan tot een-tweetje dat Tate vrij zou moeten pleiten: "How do you force someone to do TikTok videos?" Waarop Tate hem natuurlijk inkopt met: "I guess the prosecutor is going to have to explain that, isn't it. It's a very interesting scenario that I'm in."

Daarna laat Tuckers laatste greintje journalistieke integriteit zich op drie momenten toch nog heel even gelden door te vragen: "In the US, I think the belief is that you were charged with human trafficking. (...) Just to be clear, you are not accused of pandering or pimping, of forcing women to have sex with anyone? (...) I do think it's a widespread belief you were accused of pimping."

Op die drie momenten antwoordt Tate samengevat met: "The overall charge is that there's an organized criminal group (...) and we use the """loverboy method""" to convince women to do TikTok videos, to make money, so we can steal the TikTok money."

Okay, sorry, maar die lange intro was even nodig zodat u de basis helder heeft voor de volgende vraag:

Waarom, Tucker, Is Het Als Voorvechter Van "Traditionele Familiewaarden" Nou Zo Moeilijk hem gewoon de onderstaande screenshots en talloze instructievideos (na breek) van zijn oude websites en 'courses' onder de neus te leggen waar geschreven staat dat “I've been running a webcam business for nearly a decade. I've had over 75 girls work for me. (...) Over 50% of my employees were actually my girlfriend and, of all my girlfriends, NONE were in the adult entertainment industry before they met me. (...) I get her to fall in love with me to where she'd do anything I say, and then get her on webcam so we could become rich together."

En dan gewoon te vragen; hey maatje, maar TikTok is nadrukkelijk niet de "webcam business" en "adult entertainment industry" hè, dus wat bedoel je hier? En hem vervolgens te vragen naar, zeg, o.a. zijn uitvoerige webinar genaamd 'How to make MONEY from OnlyFans', waarin hij stap voor stap uitlegt hoe je, net als hijzelf, vrouwen ertoe kan manipuleren (!!!) een pornografisch OnlyFans-account te openen en dit vervolgens maximaal kunt exploiteren. En vraag vervolgens naar, zeg, waarom die websites zelfs van Internet Archive verdwenen zijn.

Dan heb je een gesprek in plaats van een inwisselbaar, vriendschappelijk potje tafeltennis op de camping. GeenStijl heeft Elon Musk, Tucker Carlson en Andrew Tate om een reactie gevraagd. Nog altijd een van de beste waarachtige Tate-duidingen vindt u hier en hier bij Brittany Venti. Talloze videos van Andrew Tate waarin hij op camera doceert (!!!) wat hij nu zo krampachtig ontkent, na de breek.

Must See als je casus wilt snappen. Hij doceerde wat hij nu krampachtig ontkent

"Of all my gf's NONE were in adult entertainment industry before they met me”

"(...) and then get her on webcam so we could become rich together."

Wow okay

Waarom is dit nou zo moeilijk??

ja rechtse media