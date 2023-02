Andrew Tate, het fenomeen dat u alleen echt kon begrijpen door GeenStijl te lezen, zit nog altijd in Roemeense hechtenis en zijn beroep tegen het voorarrest van 30 dagen werd onlangs verworpen. "A document explaining the judge's reasoning said "the possibility of them evading investigations cannot be ignored," and that they could "leave Romania and settle in countries that do not allow extradition." Dat geldt trouwens ook voor zijn mooiere, langere, elegantere, niet-islamitische en iets stillere broer Tristan Tate, wiens Instagram-account met zo'n 2 miljoen volgers op 8 januari trouwens ook verwijderd werd.

Ondertussen verschijnen er op Andrew Tates Twitter wel constant kitscherige hero's journey-achtige tweets over hoe zwaar het allemaal is in de gevangenis. Het is overigens onwaarschijnlijk dat hij dit zelf tweet, of dat hij iemand kan vertellen wat er getweet moet worden. We vermoeden dat het neef Luc Tate is, die matig uitgevoerd in de geest van zijn neef tweet.

Belangrijke Tate-duiding

Piers "als het maar anti-Woke is ben ik voor" Morgan interviewt advocaat

Niet onwaar

Lol koran in hand (RT'd door Andrew)

RT'd door Andrew zelf dus waarschijnlijk legit

Hij tweet overigens niet zelf. Onduidelijk wie er tweet. We gokken neef Luke

Meevallen is wat het niet doet