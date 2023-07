Deze hele grafiek is trouwens kul. Het klopt dat het gemeten is en cumulatief bij elkaar op,- afgetrokken. Dat geloof ik wel. Maar om van 5 droge weken een drama te maken alsof we in een soort droogterisico zitten bij de 5% droogste jaren zitten is zwaar overdreven. Zo ziet u maar dat papier en werkelijkheid ver uit elkaar liggen. Kijk naar buiten. Alles is groen staat er goed bij. Er is geen exteem nu.

Dit jaar is kletsnat. 2022 jaar ook. 2021 was het droog en 2020 ook. En 2019 hadden we ook zeikweer eind juli.