Verdorie nu moet Hakim Ziyech (nu nog Chelski) weer een weekje overwerken. 'Iemand' heeft zijn Rolls-Royce Cullinan (energielabel G, rij-impressie hier) ter waarde van 500.000 euro in de prak gereden. Een crash met een soort Mario Kart: een Volkswagen Polio. Opmerkelijk genoeg is niet alleen de VW afgeschreven, maar heeft de zwarte tank ook flink wat schrammen. Er is een bestuurder aangehouden; naar verluidt zat Ziyech zelf in ieder geval niet achter het stuur. Nou ja, als Hakim een nieuwe karretje moet kan-ie altijd nog wat cokeroebels lenen van z'n mattie Quincy Promes!

KUCHENDE SPION UPDATE - In de stijlloze mailbox: "Ik wil graag anoniem blijven, maar ooggetuigen hebben bevestigd dat Ziyech daadwerkelijk achter het stuur zat. Hij heeft met zijn medepassagier gewisseld en is er zelf vandoor gegaan. De 'bestuurder' die is aangehouden zou ook nog eens te veel hebben gedronken."

Al die arme VanMoofs