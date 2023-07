Sorry Faat we hadden even een lokaal hoofddoekhaakje nodig en om bij wijze van afwisseling niet die stropop van Trouw uit de retorische lappenmand te hoeven trekken, slaan we even aan op jouw Pride-tweetje. Over One Love, mensen haten en op zoek moeten naar een nieuwe religie. Het lijkt er namelijk op dat de Taliban je twietje nog niet gezien hebben maar dat komt misschien omdat op jouw plaatje wat mannen zonder baarden een homo bewerken met bijbels, terwijl zijzelf mannen met baarden zijn die vrouwen verdrukken en van al hun rechten beroven. Hoe dan ook: één van jullie beiden zal op zoek moeten naar een nieuwe religie. Je kan altijd nog pakketbezorger worden bij PostNL?

Probeer deze eens, Faat