Het Koninklijk Huis, wat is het toch een schitterende instelling. Wimpie allemaal serieus kijken in gesprekken met tot nazaat gemaakten, excuses aanbieden voor de slavernij van 150 jaar geleden en dan nu dit. In 2022 (iets meer dan 150 dagen geleden, red.) heeft Prinses Beatrix hout uit Myanmar gebruikt voor het nieuwe dek van haar SCHULDIG SCHIP De Groene Draeck. Voor gewone stervelingen is hout uit Myanmar verboden, maar als ze bij het Koninklijk Huis ergens goed in zijn, dan is het wel in normaal maken wat niet normaal is. "Het groeit langzaam, er zit vettigheid in het hout en je hebt een hele fijne nerf. Daardoor krijg je een heel mooi product op je schip en dat wil je als eigenaar." Lekker toch. Nu al zin in de excuses aan familie van uitgemoorde Myanmarese dissidenten namens het Koninklijk Huis in 2062.