"Ik, ik, ik..."

Als je je werkelijk druk maakt, dan handel je, dan toon je kracht, dan maak je het verschil, dan ageer je.

Wat we hier zien is een bange narcist die niet handelt, slap is, bij de pakken neer gaat zitten, het allemaal niet meer weet en reageert.

Maar dat is het ergste niet. Er strompelen veel van die slappe, bange narcisten rond. Nee, het ergste is dat mevrouw meent dat het omgekeerde het geval is. Dat als je een huilstruik bent je eigenlijk een held bent en op het schild gehesen moet worden. Dat bij de pakken neerzitten een revolutionaire daad is.

Het irritante is dat mevrouw die huilstruikerij weet te mengen met wat ze op de toneelschool heeft geleerd, het spelen, het veinzen van emoties. En je kunt je afvragen of bij haar het één, het toneelspelen, niet in de plaats is gekomen van het ander, het tonen van echte emoties, of, sterker nog, of ze helemaal niet meer in staat is om het eenvan het ander te onderscheiden.

Sat idee heb ik met die Halina Reijn ook, dat een emotie nooit op authentieke wijze zichtbaar wordt maar meteen tot toneelspel wordt omgevormd. Ze kan op commando huilen, geen geweldige prestatie, maar ze laat zich er graag op voorstaan. "Kijk mij eens in staat zijn om echte tranen te produceren!" Het zijn wel waterlanders, maar uiteraard geen echte tranen meer, ze zijn opgewekt, met een trucje, bijvoorbeeld door geforceerd te denken aan een verdrietig tafereel uit de kindertijd.

Carice van Houten zie ik hier ook toneelspelen. Dat is wat ze wil, dat is ook het enige wat ze kan, een gevoel uitbeelden, een gevoel veinzen, een gevoel nadoen. Ze wekt haar tranen op, zo lijkt het, verbindt haar diffuse angst met wellicht een herinnering aan toen haar hondje doodging. Dat is wat wij zien, een kind dat treurt omdat haar hondje er niet meer is.

Zelf ziet ze dat heel anders natuurlijk. Ze zet zich, zo voelt het, met alles wat ze in zich heeft, in voor de goede zaak.

Maar dat is ook eigenlijk alles wat ze in zich heeft, toneelspelen. Meer zit er niet in.