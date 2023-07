Prem, kent u die nog? Riep eerst de hele dag dingen op tv, riep toen de hele nacht dingen op de radio (was echt leuk vaak, red.) en roept nu blijkbaar nog steeds de hele tijd dingen want hij wil Frans Timmermans uitdagen in de lijsttrekkersverkiezing van Verenigd Dinges, terwijl hij al in 2000 zijn PvdA-lidmaatschap opzegde. Nou Prem. Hier alvast een Stijlloze Endorsement via vanuit ons richting jouw kantje op, want je mag dan wel een grote roeptoeter zijn, voor zover bekend roep je niet zomaar dingen over dooie mensen en dat is al heel wat. Uitstekende quotes die deze kandidatuur onderstrepen. "„Ik ben niet geïnteresseerd in een andere plek dan nummer 1”, schrijft Radhakishun. Ook wil hij geen integriteitsverklaring ondertekenen: „Ik ben 61 jaar oud. Ik kan mij heel veel uit mijn doen of laten niet herinneren. Ik weet niet wat mij ’in opspraak’ kan doen raken. Mijn criteria zijn niet die van anderen. Wat heel veel mensen als ’opspraak’, beschouwen acht ik gezeur.”" Plus: "Radhakishun haalt in de motivatiebrief flink uit naar PvdA en GL. „Helaas is het zo dat de afgelopen jaren de politieke bestuurders van PvdA en GL het gedrag van de uitwassen van het kapitalisme zelf hebben vertoond”, schrijft hij. „Ik heb geen vuile handen. Ik heb niet als bestuurder meegewerkt aan het vernietigen van levens van Nederlandse burgers.”" Lekker hoor. Hup Prem.

+++ UPDATE UIT ANDERE LOEISPANNENDE PRIMARY +++ HACHCI OUT +++