Ik heb een zijdelingse opmerking/vraag over de Oekraïense vluchtelingen in met name Nederland.

Ik hoor steeds: ze werken zo hard

Ze zorgen niet voor overlast

Ze gaan straks allemaal of grotendeels terug

Maar: ik had begrepen dat zij zijn vrijgesteld van een heleboel zaken waar gewone Nederlanders wel aan moeten voldoen: wegenbelasting, zorgverzekering, pensioenpremies, waterschap, gemeentebelasting.

En hun salaris: is dat bruto, of wordt daarop ook al die bekende zaken ingehouden zoals pensioenpremie, sociale verzekeringen etc.? Want dan kan ik me wel voorstellen dat je ergens aan de lopende band of zo werkt, en je bijna je bruto salaris mag houden.

En ik moet het nog zien of ze teruggaan. Vooral de armeren zonder bezit in Oekraïne, ouderen en zieken. Want in Nederland word je goed verzorgd, en natuurlijk niet in Oekraïne na een grote oorlog. Maar ze zullen, vermoed ik, toch altijd die droom blijven hebben om een huisje of zaakje in eigen land te hebben op den duur. Dus die gaan jarenlang geld opsturen naar hun eigen land. Zelfde principe als oud-gastarbeiders, Turken etc.

U ziet ik ben een beetje sceptisch, geleerd door ervaringen uit het verleden en anekdotische belevingen.

Ik lag bijvoorbeeld in het ziekenhuis en naast mij lagen sowieso al twee Oekraïners met, naar ik inschatte, langdurige en chronische zorgproblemen.

Mag ik zeggen: eigen volk eerst en vol is vol? Dat weet je ook niet meer tegenwoordig.

Nederland is totaal veranderd.

Ok, dit komt misschien kleinzielig over: maar ik word elke dag bijna gebombardeerd door allerlei rekeningen, en ik word er daadwerkelijk en letterlijk ziek van, eerlijk gezegd.