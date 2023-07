Excuses edelachtbare, maar gezien de klimaatcrisis was het noodzakelijk de vogelvretende kat van de buren dood te trappen. Gezien de klimaatcrisis was het noodzakelijk dat we die Tesla stalen voor onze reis. Gezien de klimaatcrisis zat er niets anders op dan stroom af te tappen van de buren met de zonnepanelen. Gezien de klimaatcrisis was het noodzakelijk om het verkeer op de Nederlandse snelwegen tot langzamere snelheden te manen door daar met onze trekkers te rijden. Gezien de klimaatcrisis zagen we ons genoodzaakt om te zwartreizen in de overvolle internationale trein. En gezien de klimaatcrisis erkennen we het gezag van de politie niet langer. Of zoals klimaat-goeroe Greta het presenteert: "De activiste stelde dat ze niet schuldig was omdat het gezien de klimaatcrisis noodzakelijk was de agent niet te gehoorzamen." Het gaat hier dus niet om het blokkeren van de weg, maar het negeren van de toegesnelde sterke armen van de wet dat ze noodzakelijk acht voor haar agenda. Een subtiele ondermijning van de rechtsstaat onder de sussende deken van het klimaatactivisme. Het begon bij spijbelen, we zijn inmiddels aangekomen bij anarchie en het eindstation van deze op hol geslagen klimaattrein (elektrisch uiteraard) is nog niet in zicht. Conductrice Greta kwam deze keer weg met een boete, maar dat zal haar niet deren. Ze is zo overtuigd van het eigen gelijk dat ze zichzelf boven de wet plaatst. Met het excuus van ""DE klimaatcrisis"" in de hand wuift ze democratisch afgesproken wetgeving weg. Kan iemand ons nog uitleggen waarom dit geen cult is?