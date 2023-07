Te druk geweest met het fossiel heen en weer rijden tussen plaats a & b & c en d en verhuizen van e en j om eerder te kunnen reageren : Reactie van mij op een reactie op mijn opmerking in dit topic www.geenstijl.nl/5171669/geen-vakanti...

De reactie kwam van ene "Snakedogma | 22-07-23 | 11:36 ,(nooit van gehoord) : " Echt een geloofwaardige wetenschappelijke bron, die Cristopher Monckton op een klimaathoaxblogje" zonder op de inhoud in te gaan.

Ja ... WattsUpWithThat is inderdaad een klimaat blog. Maar geen "blogje" maar de grootste. Iedereen kan zijn zegje doen. Watts is zelf meteoroloog een aanhanger van het CO2 verhaal, net als ik. Maar heeft ook bijvoorbeeld al 25 jaar zijn huis in zonnepanelen gehuld, een CO2 footprint van niks, want hij gaat nergens heen, net als Tony Heller trouwens. (nog meer een Pain in the Ass) van de klimaat maffia en slimmer.

En als Viscount Monckton of Brenchley iets beweert is het waar hoor geloof me, je komt er niet onder uit. En hij gebruikt bovendien alleen maar de data die worden gemeten door de thermometers.

Blijft het feit dat er géén opwarming gemeten is in de genoemde periode (Globaal) en dat er in Australië wattsupwiththat.com/2023/07/05/the-ne... al veel langer geen opwarming is.

Watts is trouwens de man die de verdachte 2 m temperatuur metingen in de USA aan een onderzoek heeft onderworpen, zie de site. Niet goed. GiGo

