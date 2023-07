Riepen we eerder dat de Tour 2023 POEPSAAI was? Dat nemen we terug. Er valt iedere dag wel wat te beleven in De Derde Week. Ketting eraf. Jankende mannen. Kapotte motor. Te kleine fiets. Een kasteel. Een selfie. Een stuwmeer. Een kerk. Een geoloog. De blouse van Roxane Knetemann in de Avondetappe. Vandaag de laatste keer HET IS KOERS, want morgen is die kermisvertoning op de sjampseliesjee. Geen idee of Pogacar waarlijk gaat opstaan vandaag, het gaat zometeen straks om de bolletjestrui (en die hadden we op Dag 1 al goed). En er is vast wel weer een ontsnapping of 12 met die malle Framboos. Kijken bij De Belg, Le Centre du Race, Eurosport, RADIO TdF of op Dione24. Hup Mathieu.

Sterven, op een heuvel