Dag twee van de Zwarte Cross, na Zwarte Donderdag is het vandaag Zwarte Vrijdag, en het feestgedruis barst nu pas echt los. Dus hup hup hup slome, veeg die zandkorrels uit je ogen, breng die weledele heer of dame terug naar zijn of haar eigen tent en spoel de koffie weg met bier en sigaretten. Trommel je vrienden op, sla munten in en trek je beste schoenen aan want we gaan rammen! Net zoals gisteren hoeft u het blokkenschema helemaal niet te raadplegen. Dat doen wij wel! Tom Staal is gearriveerd (zie video na de klik) en hij is altijd heel vrolijk als hij niet in z'n eigen bed slaapt dus wederom: doe een beetje lief voor 'm!

Hier moj-j wezen

14.30 uur - 'De Toystore' door professioneel sextoytester Luna Climaximaal (Het Nachtkastje)

Wij zijn maagdelijke lammetjes verdwaald in een kudde snoeiharde schapen en jarenlang was Mandy Slim onze herder. Aan alles komt een eind en dus ook aan het pad van Mandy, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan, en nu moet iemand anders de wichelroede in onze hand duwen. Wat dacht je van Luna Climaximaal? Ze is professioneel sextoytester. "Maar weinig mensen kunnen zeggen dat ze ruim 1300 verschillende sektoys hebben getest." Daar komen wij inderdaad (waarschijnlijk) niet aan. "In Het Nachtkastje zal zij haar top 6 seksspeeltjes onthullen en live reviewen." Wacht op ons Luna, we zijn al onderweg!



17.30 uur - Bob Wayne & The Outlaw Carnies (The Bayou)

Liefhebbers van americana en country en hillbillygedoe kom je natuurlijk tegen in de hoek van het terrein met de allerfijnste muziek, zo rond The Bayou en Roadhouse. Voor het hele weekend geldt: als je het effe niet weet klap je er dáár een paar pilsjes in, want de programmering is er uitstekend. Bijvoorbeeld om 17.00 uur, bij Bob Wayne & The Outlaw Carnies. Pure, rauwe country, neo-Cash of neo-Williams, gewoon lekker kijken en dromen dat u niet in Lichtenvoorde, maar in Nashville staat. Klein verschil!



20.30 uur - Cloud Surfers (Roadhouse)

Heel veel Nederlandse bands zijn best wel ruk en als ze cool worden, worden ze vanzelf ruk. De garagepunk dan wel post-grunge van Cloud Surfers is momenteel nog om je vingers bij af te likken en de bezetting is ook nog eens hartstikke genderdivers. Lekkerste nummertje, niet omdat het coke is: Cheap Cocaine! Cheap Cocaine!

21.15 uur - Eagles of Death Metal (Hoofdpodium)

Fun fact dat onze bloedeigen Van Rossem ooit, op Lowlands, backstage belandde, zo pardoes in de tourbus van de Eagles. Jesse Hughes die met een of andere verdwaasde groupie aan z'n lijf compleet van de planeet The Wizard of Oz aan het kijken was - schijnt dat er eerder tijdens een optreden in Parijs iets was voorgevallen. Vraag maar eens aan Van Rossem. ENFIN, fastforward, met Mosterd een keertje op bezoek bij de EODM in de Melkweg en dat was, niet eens in de topbezetting, gewoon een fucking gruwelijke rockshow. Valt vaak een beetje weg op zo'n groot podium (en het Hoofdpodium is groot) maar wie weet.



22.45 uur - Darkraver B2B Promo (Dansvloer)

Natuurlijk man. De Darkraver is al jaren de allergruwelijkste gast achter de draaitafels. Zeker niet voor het eerst dat Darkraver, die eigenlijk Steve Sweet heet, op de Zwarte Cross staat. Vorig jaar had-ie een heel gezellig glaasje Bacardi op en toen kwam hij Tom Staal tegen. Wat er toen gebeurde, ziet u hierrrr op ons Instagram-kanaal. Dit jaar gaat Darkraver back 2 back, en wel met Promo, en dat is ook al zo'n gepolijst Thunderdome-gezicht. Even je laatste festivalzweet eruit raggen voor je naar Kees van Hondt mag.



23.30 uur - Kees van Hondt (Exoticana) Want Kees van Hondt stond natuurlijk jarenlang symbool voor de gekkigheid op Lowlands met z'n malle polkamuzak, hij was zelfs Mister Lowlands, tot 'de tent afbreken' iets te letterlijk werd genomen, de beveiliging hyperactief werd en Lowlands (WOOOOOKE) het allemaal niet meer aandurfde. Terwijl: een goede show van Kees van Hondt moet je toch zeker één keer in je leven hebben meegemaakt. Dan maar op de Zwarte Cross!

En verder zelf doorvogelen kan hiero