We hebben Prins Patatbalie (Tom Staal) maar weer eens uit z'n Haagse bubbel getrokken en 'm naar het ooooost'n gestuurd voor het leukste, gezelligste en minst ingewikkelde festival van het jaar: de Zwarte Cross! Zie je Tom met z'n roze microfoon lollige filmpjes maken doe hem dan vooral de hartelijke groetjes. ENFIN als je tentje eenmaal staat kun je lekker door het blokkenschema rauzen, het is nogal wat - zo kunt u een app downloaden (hiero) om het leven wat makkelijker te maken. Óf u zoekt gewoon helemaal niks uit, haalt een lekker pilsje bij de bar en vertrouwt op het roze vlaggetje aan het einde van het labyrint. Derhalve, hier: de routekaart van GeenStijl voor deze Zwarte Donderdag. Morgen zijn we terug en onthoud: nøhlen is dodelijk!

Donderdag

16.00 uur - Toeter Thijs (Tirolertent)

Ja sorry hoor maar als je ergens moet beginnen op de Zwarte Cross, dan is het dus in de Tirolertent bij Toeter Thijs met z'n gigantische hoorn van 4,5 meter. En hij kan nog blazen op die hoorn ook. Dus. Je staat met je maten op een festival. Het zonnetje schijnt. Je tent staat. Je hebt een portie bier in je klauwen. Je bent gelukkig want Samantha komt morgen pas. En dan kijk je naar Toeter Thijs met z'n joekel van een hoorn. Steek ons maar lek met het uiteinde van die heerlijke hoorn want dat is alles wat we willen.



17.00 uur - Coming Fout! (De Nachtclub)

Toen WIJ van de GeenStijls een keertje voor comedyhost speelden in die kroegenstraat op de Zwarte Cross (en Hans Teeuwen meenamen als surprise act) deelden we de backstage met de dragkings en -queens en dat was dus helemaal fucking fantastisch. Niet dat we niet wisten dat dragqueens keihard kunnen feesten ofzo, maar we werden maar weer eens met de gelakte nageltjes op de feiten gedrukt. ENFIN, er wordt ook dit jaar weer een carnaval van plezier afgeschoten met dansplaatjes, podiumacts en Songfestivalhits (Songfestivaltopics op GeenStijl sowieso bij de best gelezen topics). Derhalve, pik meenemen & MELDEN.



19.30 uur - Sterrenparadegala met Ria Valk, Ben Cramer, Bonnie St. Claire en verrassing (Megatent)

En voor iedereen die zoiets had van: ja nee ik moet vrijdag nog werken kan geen vrij krijgen van de baas gaan jullie maar vast op donderdag, zij hebben dus mooi DIKKE VETTE PECH. Een heilige drie-eenheid (die hebben we bij GeenStijl ook, we noemen 'm Holy Quaternity) van Ria Valk, Ben Cramer en Bonnie St. Claire en nog een VERRASSING. Geen idee wie die verrassing is, maar we hopen dat het José Hoebee is, zodat ze samen met Bonnie de knaller Cassandra kan rammen, het mooiste nummer van de Nederlandse taal, na Mia van wijlen Luc De Vos.

21.00 uur - Sweaty Disco (De Nachtclub)

Stiekem is Sweaty Disco een soort Coming Fout! maar we zijn toch bezig, en in de 70s, 80s en 90s maakten ze nog muziek voor de mensen in plaats van die hedendaagse TROEP. Makkers het is feest, doe je shirt aan, haak aan, haal bier



22.00 uur - Bökkers (Megatent)

"Superstrak en vol met sprekende teksten over eerste levensbehoeftes als drank en vrouwen." Nou dan weet u het wel, onze favoriete streekdialectband aller tijden, na de Ayatollahs misschien, maar dat waren gewoon de Jovink-lui in een mainstreamgrabbelbak. Mocht u Bökkers vandaag nou missen, GEEN NOOD! Zaterdag staan ze weer in de Megatent. Maar ja, nu kijken, is zaterdag wat anders kunnen doen. GAS!

Toen hij zelf mocht meeknappen