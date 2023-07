@James Lastig

Dat zou idd het geval zijn als je in een buurt meerdere verschillende supermarkten hebt en dus keuze. Micro voorbeeld. Mijn moeder woont in een grote buurt in middelgrote stad in Limburg met 1 supermarkt want zij hebben via de gemeente (ja daar heb je ze weer, de overheidsmarktverstoorders) de concessie gekocht voor 25 jaar en mag dus maar 1 supermarkt zijn. Is toch te debiel voor woorden?

Zelf ook meegemaakt in Amsterdam centrum. Ik had in een straal van 1 km om mij heen 5 AH's. Was met de gemeente gewoon uitgemaakt wie waar mocht zijn. Maw niks vrije markt.

Oh ja, je had hispter toko Marqt. Die overigens hun goederen ook via Hanos lieten leveren dus niks chique aan maar wel overpriced. Grootste gedeelte ook gekocht door AH toen ze veelal failliet gingen.