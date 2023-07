:

Verschil tussen Riis en Armstrong, en Indurain was dat Riis goed was, maar niet ver boven anderen uitstak. Die andere twee wel. Doping gebruikten ze allemaal en dat schijnt al heel lang zo te zijn. De jaren zeventig met Hinault, Zoetemelk ook. Er werd er geregeld eentje betrapt en die werd dan er uit gezet, volgend jaar er weer bij en niemand die dat erg vond. Hinault schijnt zich een keer terug getrokken te hebben wegens slechte knie. Niemand die het was opgevallen, wel dat hij wegens doping er uit gezet ging worden en dat was hij zo voor. Vervolgens werd Zoetemelk een keer geen tweede.

Het is uit de hand gelopen omdat Fransen geen rondes meer winnen. Ze hadden lang een surrogaat held, Richard Virenque want die won wel eens de boletjestrui. Geen echte prijs natuurlijk en hij werd door de echte grote jongens in de bergen weg gereden als het er echt om ging. Amerikanen ging tour’s winnen en de Fransen werden helemaal gek. Toen de Tour in Ierland was gestart werd er bij een routine douane controle in de buurt van Lille een auto aangetroffen met een man en vrouw er in en een enorme lading spul waarvan aangenomen werd dat het drugs was. Die twee moesten toen wel bekennen dat het doping was voor de Festina ploeg van Virenque. Die vrouw was zijn echtgenote, die man een arts van de ploeg. Enorme rel, de hel ploeg bekende en uit de Tour gestapt alleen Virenque zou van niks weten.

Dat is startsein geweest voor de Fransen om doping jacht te gaan houden want Fransen wonnen niet meer omdat de rest vals speelde.

Dan had je Duitsers nog met Ulrich en de media die er op dook. Duitsers snappen niets van wielrennen en accepteren geen doping en wilden niet meer uitzenden als dit zo bleef. Daar is de boel op de schop gegaan.

Niet omdat men er opeens achter kwam dat doping in het spel was. Dat was al jaren zo en iedereen wist het.

Prima om zonder doping te rijden, maar om nu het verleden als besmet te verklaren is raar en zeker dat Armstrong geslachtofferd is.

Doping is uiteindelijk echt maar een klein stukje voordeel en dat stukje wordt kleiner als iedereen gebruikt, en dat deden ze.

Peter Winnen heeft het er mede over in zijn prachtige boek Van Santander naar Santander.. echt lezenswaardig.