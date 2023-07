Ik zou ook bedanken als ik er eerst zo uitgewerkt wordt zonder echt ruggesteun.

Maar wat anders. Straks dus nieuwe verkiezingen. Er wordt een kabinet gevormd van meerdere partijen. Er worden ministers aangesteld, waarschijnlijk door aangeleverd door diezelfde regerende partijen.

.

Wat nou als daar eens een wezenlijke verandering plaats zou vinden. Wat volgens mij een veel gehoorde kritiek is binnen het huidige "spelletje" is dat, wanneer er poep de ventilator raakt, een minister dan het handje boven het hoofdje krijgt en het gaat allemaal weer verder zoals het was, plas in het glas enzo.

Wat nou als de regerende partijen verplicht zouden moeten zijn om mensen te zetten op ministersposten die niet verbonden zijn aan de partijen die regeren. Dan zou je dus de situatie kunnen krijgen dat de kamerleden ook echt gaan doen wat ze moeten doen: controleren of wat gewensd is (vanuit de regerende partijen) ook echt uitgevoerd wordt.

De regerende partijen zullen dan WEL kritisch zijn op de minister die er een potje van maakt en zal dus door de regerende partijen stevig aangepakt worden, maar ook de oppositie zal dit blijven doen. Stel er zit een minister van de Partij voor de Dieren op Milieu of wat ook maar ze zitten zelf in de oppositie, dan willen zij vooral dat hun minister geen enorme flater slaat want dat kan ze bij volgende verkiezingen weer stemmen kosten.

.

Ik ben vooral van mening dat hoe het allemaal in elkaar steekt vooral anders moet. Er zijn gewoon veel te veel belangen vanuit de regerende partijen en als je er een compleet dichtgetimmerd geheel van maakt dan staat alles en iedereen x jaar buiten spel.

Daarom zou de 1e kamer ook eigenlijk vooral uit experts moeten bestaan die verstand hebben van juridische zaken in samenhang met de bestaande wetten. Dus of wetten die gemaakt worden wel echt kunnen of niet andere dingen tegenspreken etc. Volgens mij moet het niet zo moeilijk zijn, Kijk, het liefste zou ik nog ministers zien die uit vakgebieden komen die er mee te maken hebben en die helemaal niet verbonden zijn met de politiek of een politieke partij. Dan heb je namelijk echt gewoon 150 leden die er op kunnen gaan. Ben je gelijk af van die enorme schijndebatjes.