Het was weer lachwekkend, 1-Vandaag. "Heks" was seksistisch want dat had te maken met verbrandingen en "lul" was niet seksistisch want ja, een lul. En haat is sowieso slecht en niet lief ofzo.

Dixit een of ander giebelend mokkel dat blij was dat ze de deskundoloog van de dag was.

Kleuterniveau, dat programma.

Viel trouwens mee dat Kaag niet werd geplugd als doodgeverfd premier. Toch een teken aan de wand dat haar magie een beetje aan het uitwerken is onder betuttelfeministisch proglinks.