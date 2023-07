RU verkenningseenheid vuurt op UKR doelen vanaf Dnjepr

Zoals gebruikelijk is het weer gissen naar de WAARHEID in de dichte oorlogsmist van Nederlands Oostfront. Een vooraanstaande Russische MilBlogger Sladkov claimt dat Rusland de Bakhmut-verdeigings-nederzetting Klishchiivka (maps) heeft verlaten. Die claim wordt echter weer weersproken door een Oekraïense bron - "Bakhmut Demon", lol - aan diezelfde frontlinie: "They have not yet retreated, Sladkov is lying. But we created a critical situation for them. Hopefully their reserves don't make it." Kortom; waarschijnlijk neemt de Russische bron alvast een voorschot op de realiteit.

Ook het lot van het vermeende Oekraïense bruggenhof aan de Russische zijde van de Antonovsky-brug over de Dnjepr te Kherson-stad (maps) is in eenzelfde mist gehuld. Het vestigen van zo'n Oekraïens bruggenhoofd zou een strategische doorbraak kunnen betekenen in het gestage tegenoffensief.

Op 3 juli verschenen berichten dat de Oekraïense 3rd Marine Special Operations eenheid er verkennende aanvallen uit begon te voeren. Kort daarvoor en kort daarna bleven berichten verschijnen dat Oekraïne een klein bruggenhoofd aan de Russische zijde wist te vestigen, bleef Rusland dit ontkennen en verschijnen vandaag beelden van Russische kruisraketten op het Oekraïense bruggenhoofd dat er niet zou zijn. Kortom, een bruggenhoofd om in de gaten te houden.

En volgens Lukashenko is Wagner-chef Prigozhin helemaal niet in Minsk maar gewoon in Poetins thuisstad Sint-Petersburg. Die mag zich vermommen!

Even lachen om de vele (Tsjetsjeense) gezichten van Wagner-chef Prigozhin