De spin wordt harder en harder en harder. Jan Hoedeman, bekend van het verzinnen van Nederlandse martelingen in Irak, heeft gehoord dat de vvd gisteravond heeft aangekondigd dat het in het kabinet wil STEMMEN over nieuwe migratiemaatregelen. Nu zult u als democraat misschien denken dat stemmen over een voorstel heel normaal is, maar zo werkt het natuurlijk niet in een consensusdemocratie. "Stemmen in de ministerraad gebeurt eigenlijk nooit. In coalitieregeringen proberen de regeringspartijen altijd tot een compromis te komen waarin iedereen zich kan vinden. Als er een voorstel in stemming wordt gebracht, betekent dit dat het vertrouwen om er samen nog uit te komen is verdwenen." Vanavond is er weer overleg op AZ en "volgens bronnen rond het kabinet is de kans reëel dat het kabinet donderdagavond valt". Voor die drie mensen die nog niet helemaal euforisch zijn van een mogelijk einde aan het tijdperk-Rutte en willen weten waar het inhoudelijk om draait: het zou allemaal gaan over het idee van de vvd om gezinshereniging voor B-sielzoekers moeilijker te maken, en dat zou een te grote meloen zijn voor gezinsmevrouwtje Mirjam Bikker. Tenminste. Dat is wat ze willen dat u denkt er wordt gefluisterd.

UPDATE: Volgens bronnen van de T. zou het kabinet vrijdag kunnen vallen, "of maandag"

RTL NIEUWS: Pushbericht vol zoem zoem kebala