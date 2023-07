: Klopt, er staat nog iets bij :

FEBO, opgericht in 1941 onder de naam Bakkerij FEBO en later herdoopt tot Maison FEBO, is het bedrijf van banketbakker Johan Izaäk de Borst.

Naast ambachtelijk brood en andere lekkernijen verdiepte Johan de Borst zich in het maken van een snack: de kroket.

Het is mij nog even onbekend of de kroket ook door de FEBO is uitgevonden.