In de glooiende groene heuvels van Oostenrijk is Mercedes bezig aan een opmars. Het team van de duistere Oostenrijker Toto Wolff begint het verlies in Abu Dhabi 2021 eindelijk van zich af te schudden, en weigert nog te capituleren in de DRS-trein van het middenveld. Het succesvolle Duitse automerk wil weer meedoen voor de wereldzege en zich een weg naar voren vechten. Het Blitz-programma van dit weekend leent zich er goed voor: iedere dag timed events, met WK-punten op zaterdag én zondag. "Everyone has a target on his back", zei Darth Toto tegen Netflix vorig jaar. NOU. Kan Max Verstappen de Toto Wolff-pack achter zich kan houden op wat de facto het thuiscircuit van de Rode Stier is? Hij vertrekt vanaf pole. Russell vertrekt vanaf P15, Hamilton start op P18. Ze hebben 25 rondjes de tijd, en het miezert... Marschieren!

NOU. Dat was weer lachen, P1 & P2 voor Red Bull in een intensief regenachtig half uurtje vakwerk van alle coureurs.