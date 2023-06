Nu die gewenste fusie met RTL (bekend van grensoverschrijdende talentenjachten) door de ACM van de buis is gehaald, zit John de Mol (bekend van grensoverschrijdende talentenjachten) dus mooi met Talpa in zijn maag. John is tenslotte een slimme mediaman en ziet ook dat lineaire televisie een stervend medium is, dus tijd om te cashen op dat netwerk. Voor zijn zeventigste verjaardag in april 2025 wil hij van het media-imperium af zijn, melden bronnen nu. "De producent wil zijn bedrijf alleen verkopen aan een partij die zich richt op tv- en videocontent." Nou, dat komt goed uit Johnnyboy! Hier bij GeenStijl beschikken we over twintig jaar aan mediaervaring, runnen we een goedlopend Youtube-kanaal en doen we op TikTok nieuwerwetse onlinevideodingen. We weten dat we ons eerder afzijdig hielden om te voorkomen dat plakkerige Voice-vlekken ons smetteloze blazoen zouden besmeuren, maar nu we zien wat voor last zo'n mediabedrijf voor je vormt, nemen we die graag voor honderd euro, een bijna verlopen Bol.com-cadeaukaart van twintig piek, een Boerinnen Kalender van 2022 en een levenslang Premium-lidmaatschap van je over. We geven toe dat we alleen Vandaag Inside echt willen houden en de rest van de knikkerbaankolder, campingreality en wijnende kasteelheren schrappen danwel doorverkopen. Dat lijkt ons tevens beter voor de rest van Nederland. Dus geef ons gerust een belletje, we helpen je graag uit de brand.