Lijkt me wel dat dit ook zo is. Zelenskyy kan meer dan men dacht. Dat de Oekraïners er wel zin in hebben om te knokken en blijven knokken lijkt me vrij duidelijk. Daar heb je nog echte mannen die iets doen in plaats van huilen in een hoekje op het internet.

Met andere woorden dit is zo'n blik van "we shall go on to the end, we shall never surrender!". Wie dat niet snapt is de moeite niet waard om mee in gesprek te gaan.

Nog eventjes over die "nep-coup d'état" dat ging er kennelijk en feitelijk om wie het beste, en wat de beste manier is om zoveel mogelijk Oekraïners uit te moorden. Lijkt me geen feestje voor Kiev dus beetje domme aanname van het AD, en veel anderen.

Begrijp ook niet waarom er zoveel zo liepen te juichen. Iedereen anders die er wel verstand van heeft meldt namelijk heel duidelijk dat ook met een dode Poetin er niets verandert omdat de Russen het probleem zijn. Het volk de Russen dus en iedereen met de Russische nationaliteit. Althans de ruime meerderheid.

Kort gezegd. Als Prigozjin was opgestoomd naar het Kremlin. Poetin met zijn eigen handen had gewurgd had hij daarna nog eventjes Sjojgoe en Gerasimov doodgeschoten om vervolgens door te gaan met Oekraïners te vermoorden op een nog brutere manier.

Wat er echt speelde? Geen idee, nog steeds niet. Niemand denk ik.