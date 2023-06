De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling van een 26-jarige man op het station van Purmerend op zondag 18 juni rond 18:00 uur. "De man had met de trein gereisd vanuit Zaandam richting Purmerend. In de trein had hij de groep jongens aangesproken omdat de groep eerst een jongeman en daarna een zwangere vrouw lastig viel. Na het aanspreken kreeg het latere slachtoffer een grote mond en werd belaagd. Na het uitstappen op station Purmerend volgde de groep de man. In het tunneltje werd hij vervolgens bij zijn rugtas vastgepakt, geslagen en geschopt. De rugtas werd weggenomen, die is later in het water teruggevonden maar er waren diverse goederen uit verdwenen." Helemaal niet aardig natuurlijk. Maar gelukkig heeft de politie een, naar eigen zeggen, 'summier signalement'. "De jongens variëren in leeftijd tussen 14 en 17 jaar oud. Twee van hen waren lang en twee kleiner van lengte. Ze hadden een getinte tot donker getinte huidskleur. Ze waren overwegend in het zwart gekleed en één van hen had een opvallend geel Mybrand logo op zijn zwarte T-shirt."