Hee dit is toch wel interessant. Het ministerie van VWS heeft afgelopen vrijdag (23 juni 2023) een wob-besluit van 29 september 2021 openbaar gemaakt. Ja dat leest u goed, dat is meer dan anderhalf jaar later, dus als u vindt dat dit oude koeien zijn dan moet u maar even bellen met de wetsovertreders op VWS. Maar goed. Zoals u weet betaalde ons ministerie verschillende BN'ers om mee te doen aan coronacampagnes, maar er blijkt dus meer te zijn.

"Optredens in de media"

Het interessantst is misschien wel dat Frank van der Lende (ex-3FM DJ), Romana Vrede (ex-Zomergast) en Jörgen Raymann (ex-grappig) geld gekregen van het ministerie van Volksgezondheid in het kader van de campagne "Deel je zorg". Van der Lende kreeg 13.974 euro, Vrede en Raymann allebei 7.260 euro (opzoeken of dit racisme is, red.) voor "Filmpje voor social media en optredens in media". Die filmpjes op sociale media zijn hierr te zien, en dat lijkt ons op zich niet zo vreemd. Maar zodra BN'ers in het kader van campagnes betaald krijgen (!) van de overheid (!) voor optredens in "de media" (!) wordt het toch wel een beetje gek, vinden wij als onafhankelijke bloggers.

Ton voor Talpa

En zij zijn niet de enigen. Zo kreeg ook Koos van Plateringen geld voor zijn bijdrage aan de 'Dranquillo'-campagne. Van Plateringen loopt tegen iedereen die dat niet horen wil te roepen dat je leven echt veel leuker is zonder drank en plugt zijn door de Rijksoverheid betaalde podcast hierrr bijvoorbeeld via Insta bij RTL Boulevard. Maar doet hij dat nou omdat hij er echt van overtuigd is, of omdat hij 3.297 euro kreeg voor "PR activiteiten en podcast". Pepijn Lanen kreeg in het kader van diezelfde campagne 8.470 euro voor posts op social media.

Grootverdieners in het lijstje zijn Willeke Alberti en haar kleindochter Estelle die 20.165 euro kregen voor een filmpje over "de waarde van ouder worden", die onder meer aandacht kreeg van LINDA, RTL Boulevard en Libelle. Ook Gijs Wanders (hahaha wie?) en Gerda Havertong kregen rond de 2000 euro voor advertenties in het kader van die campagne.

En dan is er nog een deal met Talpa voor 105.149 euro voor een campagne over de maatschappelijke diensttijd. """Sterren""" Shaquille Polak, Bonnie Nottroth, Kristina K, Vriendl00s, Thomas Brok (die ook meedeed aan de coronacampagne) en Jiami Jongejan deden in "tweede deel van het jaar verschillende uitingen". Brok en Jongejan waren zelfs (betaalde) ambassadeurs van de campagne en maakten een "dedicated video Youtube" en waren "betrokken bij aantal events".

Compleet lijstje

(klikken voor groot)

Om niet

Toch lastig dit. Iedere keer dat er een aandachtszieke BN'er in de media opduikt met een of ander aandachtsziek verhaal, kan het dus ook zo zijn dat onze eigen overheid de BN'er betaalt om de aandachtszieke BN'er te spelen, maar dan met een door de overheid bedachte boodschap. Wij van GeenStijl vinden dat je niet normaal moet maken wat niet normaal is. Dus wij gaan zelf onderzoek doen! Binnenkort op de matten van de diverse ministeries: updates van dit Woo-verzoek over de jaren 2021, 2022 en 2023 (ex nunc). Uw bijdrage wordt gewaardeerd.