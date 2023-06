Het mooiste is nog dat de meesten niet eens weten dat zij het communisme aanhangen, want ze noemen zichzelf socialist of sociaaldemocraat. De achterliggende gedachte, dat de Staat het beter weet dan het individu en dus zowat elke beslissing wil bepalen voor het individu, is echter dezelfde. Het centralisme dat inherent aan is aan het socialisme heeft als eindstation per definitie het communisme, doordat de Staat steeds meer moet ingrijpen om de effecten van misallocaties (bijwerkingen van het beleid) te mitigeren danwel weerstand de kop in te drukken. Maar het communistische gedachtegoed is nu ook opgedoken op plekken waar je het niet verwacht.

Zo is de ChristenUnie al een tijdje ultralinks met een Jezussausje en recent kwam CDA-minister van de eeuw, Hugo de Verschrikkelijke, met het plan om huizenverkoop vergunningplichtig te maken voor huizen met een transactiewaarde van EUR 355.000 en lager. Het idee is dan dat de gemeente de verkoop kan blokkeren als het niet aan een gewenste persoon of entiteit is. Het idee is dan dat leraren, politieagenten, verplegers en waarschijnlijk ook parkeerwachters een huis kunnen krijgen tegen een lagere prijs in plaats van overboden te worden door rijke patsers.

Mijn hersenen sloegen vast bij zo'n debiel plan, want er is zoveel fout aan. Allereerst is de woningnood het ergst in de grote steden, waar EUR 355.000 een "arme koper" alleen helpt een garagebox te bemachtigen. Verder zal een gemeente mensen met een arme achtergrond juist willen weren ten faveure van voornoemde ambtenaren en semi-ambtenaren. Daarnaast zal een dergelijke limiet ervoor zorgen dat huizen die normaal voor EURO 300.000 over de toonbank gaan, nu voor EUR 356.000 zullen worden aangeboden. Iedere huiseigenaar die in de categorie daaronder zit, zal juist een prijsdrukkend effect meemaken, waardoor de hypotheek wel eens hoger kan uitpakken dan de waarde van het huis. Hierdoor loopt dat gedeelte van de markt vast en gaat het aanbod van zowel bestaande als nieuwe woningen in deze categorie omlaag.

Wat Hugo de Prutser tot nog toe heeft geopperd dan wel ingevoerd, heeft de huizenmarkt alleen maar verder op slot gegooid. Wat dat betreft, is Hugo de perfecte contra-indicator; elk idee van Hugo moet gekoesterd worden, want men weet dan precies wat er gedaan moet worden: het tegenovergestelde.

Dit plan, waar gemeentes even bepalen aan wie u uw huis mag verkopen, had zowaar een Kamermeerderheid en was bijna aangenomen, ware het niet dat de PVV op het laatste moment een draai maakte. Deze partij was eerder een groot voorstander van het plan, wat maar weer eens aantoont dat de partij niet rechts is maar conservatief-links. Helaas blijven de media de PVV in de rechtse hoek plaatsten, want dat bekt beter en vergemakkelijkt het kaltstellen.

De reden dat het zo fout gaat met Hugo’s plannen heeft alles te maken met het blindstaren op de symptomen in plaats van de oorzaken. Nederland kent al vele decennia één van de zwaarst gereguleerde huizenmarkten in de wereld. Ergens zou er toch een lichtje moeten gaan branden, dat overheidsingrijpen juist niet de oplossing is, maar het probleem (samen met slecht monetair beleid door de ECB, overigens).

Maar het proces dat hier gaande is, zien we niet alleen op het woningendossier; op zowat alle beleidsvlakken is er een duidelijke trend waar te nemen: er is steeds meer overheidsingrijpen. Zelfs de VVD heeft in haar program staan dat de overheid sterker moet worden. Nederland zit op een hellend vlak: waar het nu nog allemaal fun and games lijkt te zijn, wordt het steiler met de dag.

Of het nu een WHO digitale health pass is of haar nieuw verworven macht, een EU digitaal paspoort, de CBDC's, uitwisselen van info door banken, de toegang tot particuliere straatcamera’s door de politie, de verplichte zwarte doos in de auto, rekeningrijden, onder druk uitkopen van boeren, onteigenen van grondposities, afdwingen van vaccinaties/mondkapjes/avondklok, het censureren en beïnvloeden van nieuws (team misinformatie), het napluizen van transacties op Vinted door belastingdienst, het monitoren van alle transacties vanaf 100 euro, gemeentes te verplichten asielzoekers op te nemen, of mensen verplichten van het gas af te gaan, de lijst van totalitaire maatregelen is eindeloos.

Dit alles is symptomatisch voor overheden waarvan het beleid steeds duidelijker faalt. Als tegenreactie wordt er nog meer ingegrepen, wat de zaken uiteindelijk verergert, waardoor de overheden nog meer zullen ingrijpen. De kiezers zullen uiteindelijk (de Nederlandse kiezer is wat dit betreft een slappe slome lamzak) ook steeds meer daartegen in het geweer komen, wat de overheid zal nopen om het gepeupel te onderdrukken en tegen elkaar uit te spelen: communisme als eindstation.

Omdat de meeste mensen alleen maar het huidige punt op de lijn bekijken in plaats van de richting en snelheid waarmee de maatschappij afglijdt naar een totalitaire staat, wordt bovenstaand snel afgedaan als te vergezocht (of erger). Ik noem het een gebrek aan visie, stelletje Hugo’s.