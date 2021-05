Ook al zou u geloven in de goede intenties van centrale banken en politici, we leveren beetje bij beetje in wat ons menselijk maakt: vrijheid.

Tijdje terug is er in dit blog al op het bestaan van digitaal centrale bank geld (CBDC; central bank digital currency) gewezen. Nu tijd om daar wat dieper op in te gaan, want het opent de deur naar totale macht van overheden; een trend die gestopt dient te worden.

Over het verbod op cash heeft ondergetekende al vele malen geschreven, zo ook op dit blog. Vaak wordt financiering van criminele en terroristische activiteiten aangedragen als hoofdreden om cash geld te verbieden. Dit is echter een onzinnig argument en wordt puur ingezet voor de schijn.

De ware reden voor een eventueel verbod op cash is dat negatieve rentes dan echt ingezet kunnen gaan worden en dat de belastingheffing nog efficiënter en effectiever kan plaatsvinden.

Negatieve rente zorgt ervoor dat mensen minder gaan sparen (want dat kost dan geld) en het geld gaan aanwenden om te consumeren en/of investeren (financiële repressie). Probleem is echter dat geld onder het matras voor “lekkage’ zorgt; het negatieve rente beleid wordt daarmee minder effectief. Een verbod op cash zou dit verhelpen.

De andere reden voor de drang naar een verbod op cash is dat in een puur giraal systeem (bijna) alle transacties in de economie zichtbaar worden voor de banken en dus ook voor de belastingdienst. Belasting heffen wordt daarmee vergemakkelijkt. En niet alleen door het inzichtelijk maken, maar ook door het reduceren van de kans op “ontsnapping”; u moet en zal betalen. De belastingdienst kan dan veel fijnmaziger te werk gaan en nieuwe belastingen introduceren die met een cash systeem niet werkbaar zouden zijn.

Maar door technologische ontwikkelingen (ironisch genoeg gestimuleerd door crypto valuta), hebben centrale banken nu het idee opgevat om ook een digitale munt uit te geven, wat vergelijkbare effecten sorteert als een verbod op cash. Deze munt, in tegenstelling tot de gangbare crypto valuta, zou dan gecentraliseerd zijn (de centrale bank bepaalt).

Veel experts vroegen zich af waarom de centrale bank zoiets zou doen. Meestal werd de reden gegeven dat doordat er minder cash geld gebruikt wordt, centrale banken hun invloed op de totale geldhoeveelheid zouden terugpakken (centrale banken bepalen namelijk exclusief het basis geld; cash gedeelte in omloop) en dat de monetaire transmissiekanalen dan beter gaan functioneren.

Door het uitgeven van CBDC (Central Bank Digital Currency) zouden centrale banken in wezen digitaal basisgeld uitgeven en zo aan invloed winnen op de geldhoeveelheid. Echter, hiermee zouden banken wel eens omzeild kunnen worden. Dit (nog theoretische) bezwaar wordt nu opgevangen door te stellen dat de CBDC weliswaar uitgegeven wordt door de centrale bank, maar dat de distributie en verwerking ervan nog steeds via de normale banken zal gaan en dat er bepaalde maxima gaan gelden (caps) waardoor niemand geheel over kan stappen naar CBDC. Zonder deze maxima zou dit het einde van de banken kunnen betekenen, want een CBDC wordt bij de Centrale Bank aangehouden en dus is er geen risico op een bankrun, wat zoveel betekent dat banken alleen nog maar dozenschuivers zouden worden (leuk als je bankaandelen bezit…).

Maar dit is allemaal nog technisch geneuzel; de echte crux zit hem in de totale controle die centrale banken (en dus overheden) potentieel krijgen. Als iedereen (al is het maar een bepaalde hoeveelheid) CBDC moet gebruiken, dan kan de wereld heel snel in een scenario belanden die normaal alleen geschikt is voor een derderangs Sci-Fi film. Centrale banken kunnen dan bijvoorbeeld je CBDC per dag minder waard laten worden, waardoor je geforceerd wordt om het uit te geven. Het geld wordt dan een bederfelijk iets.

Nu deed inflatie dat in wezen al, maar een CBDC kan dat veel gerichter en preciezer aanpakken. Zo zouden centrale banken maxima en minima kunnen instellen op het gebruik van CBDC op bepaalde goederen en diensten (zelfde systeem als voedselbonnen). Dus maar één friet per maand en een minimum bedrag aan groente. Bepaalde diensten en producten kunnen zelfs helemaal kalt gestellt worden.

Ook kan de ontvangende partij gelimiteerd worden uit welke hoek het geld ontvangt. Stel dat een bedrijf verdient aan grijze en groene bedrijven, dan mag het maar een bepaald bedrag aan omzet (of percentage van de omzet) ontvangen vanuit grijs versus groen.

De droom van zowat iedere macro-econoom wordt daarmee bereikt, want alle economische actoren (de bedrijven, u en ik) kunnen daarmee tot de millimeter aangestuurd worden. Eindelijk zal de echte wereld gaan conformeren aan de economische modellen (in plaats daarvan zou dat natuurlijk andersom moeten). Politici die dezelfde “maakbare samenleving visie” hebben (>90% dus), die vinden het maar wat prachtig dat ze nu eindelijk hun idealen kunnen afdwingen.

Net als het verbod op cash, opent CBDC de deur naar totale controle; absolute macht. Zelfs al zouden de centrale banken de CBDC introduceren met caps en andere eigenschappen en daarmee dus niet al het geld vervangt met CBDC, dan nog is het een hellend vlak. Eens geïntroduceerd, is het hek van de dam. Ook al zou u geloven in de goede intenties van centrale banken en politici, we leveren beetje bij beetje in wat ons menselijk maakt: vrijheid.

Daarnaast tuigen wij een (digitale) infrastructuur op waar iedere despoot zijn/haar vingers bij af zou likken. Dus wat als uw goedbedoelende politici en centrale bankiers opzijgeschoven worden door mensen van meer despotische aard?

Combineer dat met het schandalige vaccinatiepaspoort, het buiten spel zetten van de Tweede Kamer, het feit dat de overheid via haar hulplijnen nu een enorme invloed heeft gekregen op de totale economie, de Green New Deal/Great Reset, en nog meer van zulks, en het lijkt mij duidelijk dat de trend naar totale overheidsoverheersing aan kracht wint. Hoog tijd dat mensen eens ophouden met grazen. Het slachthuis is dichterbij dan men denkt.