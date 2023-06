Lukashenko stopt Elon Musk in

De Washington Post schrijft dat Amerikaanse inlichtingendiensten half juni al lucht kregen van Wagners plan tot een opstand, en dat ook Poetin minstens 24 uur voor de opstand op de hoogte was. "U.S. spy agencies picked up intelligence in mid-June indicating Wagner mercenary chief Yevgeniy Prigozhin was planning armed action against the Russian defense establishment. (...) U.S. intelligence agencies believe that Putin also was informed that Prigozhin was plotting something. And though it is not clear precisely when he was told, it was “definitely more than 24 hours ago,” the first U.S. official said." Diezelfde inlichtingen officials vermoeden dat de reden van Wagners actie lag in de poging van het MinDef Wagner-troepen onder bewind van het MinDef te krijgen. "A key trigger for Prigozhin, officials said, was a June 10 Russian Defense Ministry order that all volunteer detachments would have to sign contracts with the government."

Onderaan de streep hebben zowel de Wagner Group als Poetin gezichtsverlies geleden. Gisterochtend zwoer Poetin wraak en achtte hij onderhandelingen uitgesloten, waarop prominente Wagner-kanalen (echter niet Prigozhin zelf) dreigde dat er "binnenkort een nieuwe president" aan zou treden. Geen van beide zijn hun eigen belofte/dreigement/sentiment nagekomen, en dat heeft altijd een prijs.



Het eindresultaat lijkt niet veranderd sinds gisteravond. Prigozhin zou naast zijn eigen vergeving en veiligheidsgaranties in Wit-Rusland toegezegd zijn dat MinDef Shoigu op zou stappen. Maar tegelijkertijd ontkent het Kremlin dat Shoigu op zal stappen. Al Arabiya schrijft op basis van Russische bronnen dat het vandaag een aankondiging van "wisseling van leiderschap in het Russische Ministerie van Defensie" verwacht. Morgen weten we mogelijk meer, waarschijnlijk heeft Poetin morgen een tafelgesprek met Shoigu.

