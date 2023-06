Het leven bestaat bij de gratie van wat er vandaag gebeurt. Niet hoe de wereld er morgen uitziet, niet wat de volgende generatie zal moeten doorstaan, niet hoe wij de wereld vandaag kunnen bewaren voor de kinderen voor morgen. In het verleden waren mensen niet bezig met morgen, maar vandaag pretenderen we dat wel te zijn. Het is niet zo. We zijn alleen bezig in het nu, vanuit de misleidende overtuiging dat we denken aan morgen. Het is daarom dat er zo sterk ingespeeld wordt op schuld, zonde en ons oh zo kwalijke verleden. Omdat je morgen alleen vorm kunt geven door vandaag te wijzen op de fouten die we gisteren gemaakt hebben. Menselijke fouten, inzake de onderlinge menselijke omgang met betrekking tot slavernij, racisme, discriminatie, oorlog en genocide. Inzake de menselijke omgang met natuur, klimaat en de bronnen van moeder aarde.

Maar morgen verandert morgen pas en niet vandaag. Kijk maar naar bovenstaande video, waarin de opmars van Artificial Intelligence wordt geduid op basis van wat we vandaag weten. Maar in tegenstelling tot de menselijke fouten uit het verleden waarop wij een "betere" toekomst voor morgen proberen te bouwen, heeft AI geen cognitief verleden. Wat AI morgen kan, heeft overmorgen gevolgen, zonder de last van eergisteren. AI zal a-moreel zijn, zoals de natuur a-moreel is. Je kan vandaag proberen om het klimaat van morgen te behoeden voor menselijke fouten, maar morgen dicteert AI hoe de wereld van overmorgen er uit zal zien. Omdat we denken dat we er nog invloed op kunnen hebben, zullen de algoritmes van Big Tech en Big Government bijna een roze bril lijken in verhouding tot het zwarte gat van de cognitieve, zelfbewuste AI waar we in staren.

Video boven: "Tristan Harris and Aza Raskin discuss how existing A.I. capabilities already pose catastrophic risks to a functional society, how A.I. companies are caught in a race to deploy as quickly as possible without adequate safety measures, and what it would mean to upgrade our institutions to a post-A.I. world." Video onder, de samenvatting.

Dit, maar dan zonder de noodstop van het geweten