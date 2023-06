Britten ook graag. Munster, Keulen ook graag. Duitsland ook. Habsburg? Ik weet het niet maar hun kinnen zijn te groot, ook compensatie daarvoor graag. Geven wij na uitbetaling weer wat aan Indonesië en wat shit als de Perzikoorlog. België is gewoon NL 1839 is nooit gebeurd en Nederlanders in Vlaanderen worden onderdrukt door Franse nazi's. Maar we kunnen daar gewoon een politionele actie voeren en is alles koek en ei. 9-jarige oorlog is te ingewikkeld, snap ik niet. Was er nog wat met ene Boni? Geen idee, was wel een rebel. Geld!!! Portugal was ook aan't shitten in de Europa, beetje compensatie zou niet erg zijn.

Vandalen en Goten hebben zitten kutten met Rome, zorgde voor de vroege middeleeuwen in het Westen (o.a). Dus tja, als je daar een nazaat van bent..... Geld!!!! Door Marokko is slavernij weer in NL gekomen via moslims, blanke mensen hebben slavernij weer afgeschaft (wij hadden netjes horigen en arbeiders) dus dat is heel liev van ons..... geld!!!! Blanken hebben elektriciteitsachtige toepassingen/telefoons/puters/etc. uitgevonden. Andere mensen nemen dat over, cultural appropriation. GEEELLLDDDD!!!!

Dan wil ik nog wat geld van de Bantu mensen in Zuid-Afrika. Wij waren er eerder. Dan betaal ik wel een beetje geld aan de Khoisan ofzo. Ik ga nu tortilla chips eten met shit. Zal wel even tientje storten aan een of andere Azteek voor mijn toe-eigening.