Wat mij wel deugd doet is dat nu het voorhang scheurt van een illusoire wereld waarin eenieder eenzelfde 'weldenkendheid' veinsde. De oude zuilen, de oude ideologische tegenstellingen, de oude fatsoenskloven, de oude normen en waarden, kortom het oude "wij hebben de waarheid in pacht" is nog springlevend en steekt de kop op. Enige tijd leek men in staat om bij elkaar te kruipen en een gezamelijk 'gelijk' uit te stralen, in een vertwijfelde poging om het Kwaad dat vanuit guur rechtse hoek aan kwam waaien te bestrijden, maar inmiddels zijn er scheuren in de alliantie gekomen omdat de werkelijkheid toch een beetje complexer is en wat meer nuance vereist dan gedacht, en ja, dan scheiden de wegen weer. Het is geen wonder dat juist BNNVARA de eerste omroep is die zich terugtrekt op het eigen ideologische eiland alwaar de rooie haan nog steeds staat te kraaien. De heiige Franciscus van Jole zal hier enorm blij mee wezen, alsmede vele andere linkse priesters en profeten die de tijd sowieso al rijp vonden voor een nieuw élan, anarchisme en het verguizen van letterlijk alles dat zich maar een millimeter ter rechterzijde van de eigen geloofsartikelen bevindt.

Nee, het is goed dat we weer wat helderder zien hoe die zuilen elkaar naar het leven staan.