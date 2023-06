: klopt daar is ervaring mee opgedaan, en last but not least zonder die elektronauten was er nooit een dekkend laadnetwerk gekomen, iets met kip of ei... Feit in de nieuwe X5 hybride zit net zo grote accu 18,5 KWh als in de aller eerste i3 BEV een hele elektrische auto gepropt in een benzine auto dus.. knappe ontwikkeling!