Bij NRC Mishandelblad drijft de losse verkoop al een paar jaar op MeToo'tjes en dat momentum moet behouden worden. Angstcultuur is wat de krant van voorheen Peter Vandermeersch immers drijft. Maar de stroom droogt een beetje op, nu Tinkebell het licht heeft uitgedaan. Gelukkig blijkt uit Duits onderzoek dat Rammstein nog een nabrander in de pyroshow heeft zitten: het OM aldaar gaat Till Lindemann inderdaad vervolgen voor vermeende voosheid. En dat kan je natuurlijk ook in het Nederlands witwassen: Peter van der Ploeg is in een besloten metalgroep op Feestboek aan het vissen naar mensen die zich vies voelden voor, tijdens of na een al dan niet muzikale zegening door de Duitse goden van de megalomane industrierock. Wij dachten altijd dat een ongemakkelijk gevoel onderdeel was van de beleving bij een Rammstein-concert, en dat het normaal is dat je na BUCK DICH spontaan zin krijgt om Polen binnen te vallen. Maar kennelijk is het wachten tot iemand in NRC vertelt dat ze toch slecht sliepen van de manier waarop dat ene bandlid steeds als een soort van gimp werd misbruikt. Enniewee, ongerelateerd: GeenStijl zoekt mensen die zich tegen hun zin mee hebben laten voeren naar (of nog erger: dóór) een Coldplay-concert en daar achteraf hun afschuw over willen uitspreken. Berichten mogen o.v.v. "Fix You" naar p.vanderploeg@nrc.nl

Update - ook dat nog