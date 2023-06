Iedereen kan de hele tijd wel beweren dat je je met dit warme weer goed moet insmeren. Maar dat is dus niet de hele waarheid. Echte compleetdenkers weten immers dat de mens meer is dan alleen een lichaam. We hebben ook nog zoiets als een hoofd. Kijk. En dan komt Telegraaflezer John Dijkxhoorn uit Delft (nog uitzoeken of die banden heeft met Big Hoed, Big Petje of Big Keppel) om de hoek kijken met een belangrijke waarschuwing. Denk daar maar eens over na als u straks weer de deur uitgaat voor de nodige versnaperingen op de diverse terrassen. Een gewaarschuwd mens doet het met een hoedje op!

DUS: Niet zeau...

Maar zeau!