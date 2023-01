Dit vind ik ook prachtig:

Enjoy the power and beauty of your youth;

oh nevermind;

you will not understand the power and beauty of your youth

until they have faded.

But trust me, in 20 years you’ll look back at photos of yourself

and recall in a way you can’t grasp now

how much possibility lay before you

and how fabulous you really looked.

En inderdaad. Toen snapte ik het niet en nu is het te laat.