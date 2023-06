Voor iedereen die om zich heen kijkt, en denkt dat het niet meer goed komt. Voor iedereen die alleen maar polarisatie ziet, en daar dan weer polarisatie over, en daar dan weer ruzie over, en daar dan weer polarisatie over. Voor iedereen die denkt dat de wereld alleen nog maar uit hele dikke ikken bestaat, die samen een nog dikkere wij vormen, die een hele grote zij uitsluit. Voor iedereen, kortom, die denkt dat het allemaal naar de ratsmodee gaat. Alles is nog niet verloren. We kunnen elkaar nog tegenkomen. Al is het, soms, op een onwaarschijnlijke plek.

Kent u Sait Cinar van AltijdGeslaagd (inmiddels AutoTheorieIndePocket, opererend vanuit Bulgarije) nog? De man die eerst opzien baarde door zijn mening over iedereens kk theorie-examen, daarna opzien baarde door zijn mening over kk Mohammed B., daarna opzien baarde door zijn mening over kk zionisten, daarna opzien baarde door aan te kondigen dat hij een kk aanslag ging plegen, daarna opzien baarde door zijn mening over kk Nederland, daarna opzien baarde door zijn mening over kk corona (je moest namelijk een mondkapje kopen, bij Said), daarna opzien baarde door zijn mening over kk Wilders (die hij door zijn hoofd schoot op een filmpje, waarvoor hij nog altijd door het OM wordt gezocht) en daarna opzien baarde door te adviseren op kk Wilders te stemmen, staat weer in de krant.

En hoe! Dankzij Sait zijn cursus is de nepo-baby van Volkskrantcolumniste Sylvia Witteman en Huisgenoot P (die als hotemetoot journalistiek van DPG eindverantwoordelijk is voor onder meer de columns van Linda Akkermans en/of Thijs Zonneveld) eindelijk geslaagd voor zijn theorie-examen motorrijbewijs.

"Mijn zoon had veel schik in de cursus, en het hele gezin genoot mee van deze ruwe bolster met de blanke pit. Vraag: ‘U wilt rechtsaf. Moet u de gehandicapte vóór laten gaan?’ Antwoord van Sait: ‘Gehandicapten, kankerkind! Altijd respecteren die mensen! Ook iemand op de zijkant, op de kont, op die kankervoorkant; altijd ja zeggen, respecteer hem!’"

Wat nou kloof. Wat nou diplomademocratie. Gewoon keiharde interculturele klasseoverschrijdende samenwerking om die kk cbr in de kk kont te naaien. Alle Menschen werden Brüder. We zijn toch op de wereld om mekaar om mekaar te hellepe nietwaar! Neuk het CBR zijn moeder in de kont! Iedereen die voor wereldvrede en harmonie tussen de volkeren is LAAT JE HOOOREEE!