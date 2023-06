Ho, ho, stop de webservers, MAMA IS BOOS! Haar ministerie van Financiën (bekend van: mensen tot zelfmoord drijven) zette een videootje online op Twitter.com en daaronder verschenen, hou je vast, "racistische reacties" richting de ingehuurde vrolijke video-ambtenaar in de uitleggerige uitlegvideo. Dus heeft het MinFin op "rapporteren" geklikt, de video verwijderd en een teleurgesteld tekstje ervoor in de plaats gezet. MAAR TOEN! Toen zag Sieg Kaag weer haar kans schoon om te hameren op het diepe, diepe racisme van het drekkige poldermoeras en daarvoor besloot ze bovenstaande strengebrilvideo te maken. De tweede Kaag-schwalbe in een paar weken.

Twitter in Nederland is politiek gezien alleen belangrijk omdat politici - zoals Kaag - het zo belangrijk maken. De hele dag monitoren, verslag leggen, tweets uitprinten en daar beleid op boetseren. Om vervolgens te roepen dat een heel klein deel van de expliciet negatieve reacties bewijzen hoe vreselijk belangrijk dat beleid is. Jongens, kom op. Als het echte leven was zoals Twitter soms suggereert, zou Nederland er uit zien als Mad Max: Fury Road, in plaats van de brave vinexhel vinexhemel van strak gesnoeide hegjes in wijken waar mensen netjes een nummertje trekken bij de bakker die het in werkelijkheid is. En echt, een gestudeerde MinFin-medewerker hoeft toch niet beschermd te worden tegen een paar drektweets van mensen die hun d/t-vervoegingen niet eens begrijpen, die negeer je toch lachend?

Nee, niet als je een nummertje wilt maken van je eigen verhevenheid. Dan zijn drie domme tweets genoeg voor een tirade die bij ons in ieder geval enorm op de lachspieren werkt. Dus. Hoeveel belastinggeld aan cOnTeNt-PrOdUcTiE wordt er nu weggepist vanwege een twitterstorm van twee minuten, waarmee een nieuwe en nog veel grotere twitterstorm wordt aangejaagd? In welk D66-universum is het een goed idee om bot-achtige randfiguren (zoals deze) op een randmedium als een strenge schooljuf toe te gaan spreken, alsof je daarmee het laatste woord hebt? Dit laat toch echt alleen maar zien hoe diep Kaag & Ko. met hun kop in hun eigen riool gestoken zitten.

Enfin. We hebben gezocht, we vonden een *paar* domme tweets (zie screenshots hieronder) en daar maakt MinFin (het ministerie dat mensen tot zelfmoord drijft na institutioneel racisme in het toeslagenschandaal) nu een gigantische stampij over. En die stampij zal zich ongetwijfeld weer tot in talkshows en tssktssk-rubriekjes in de couranten uitsmeren. Want oh oh oh wat is het toch allemaal erruuuug. Het land krijgt niet de leiders die het verdient, de leiders krijgen het land dat ze ervan maken.

Sigrid Kaag = de Nederlandse Barbara Streisand, en dit is haar effect.

