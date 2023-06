Vroeger had ik en mijn vriendjes ruzie met bepaalde jochies op zwemplaatsen. Niet ons als groep tegen hun. Maar toen we alleen waren. Bergen op Zoom zwembad de Schelp, of de strandjes in de buurt. Wat me opviel was dat er altijd tientallen volwassenen om ons heen stonden. Die hadden hun mond half open, zonnebril op. Letten meer op de rij voor de friettent dan op de griffo's waarop ingeboord werden. Kopje onder een paar keer, en ze onder water laten trappen. Met een snee in m'n lip op zoek naar m'n moeder. Nergens een spiegel, maar ik wist dat het raak was omdat de mensen om me heen wat langer bleven staren.

In m'n hoofd rekende ik ieder zwemreisje de tijd zo: Eerste paar uur onder geduwd worden en je vrienden kwijt raken, en dan rond zonsondergang of voor sluitingstijd zijn veel mensen al gaan omkleden. Dus dan kun je de pestkoppen van ver zien, en dan blijf je rondjes lopen om ze van je af te schudden. Dan tijdens je rondjes de zee in of van de glijbaan af. Zwembril bij mama in de koelbox, geld voor frietje curry knijp je tussen je oksel zodat je hand leeg lijkt. In je natte zwembroek zien ze de vorm van muntjes. En de meisjes maar klagen dat ze ook gepest werden. Maar ik snapte niet hoe. Ze werden niet geslagen of onderwater gehouden. Die oudere jongens lieten hun zelfs voor bij de glijbaan. Toen pas kwamen de ouders verhaal halen. En moest ik de jongens aanwijzen. "Die z'n vinger langs z'n keel doet, hij daar!" Hun alles ontkennen. En zo leren ze ermee wegkomen.