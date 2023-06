anekdote-tijd.

Afgelopen week moest ik voor iets in een tabak-winkel zijn.

De oudere dame achter de balie gaf aan het liefst alles met cash te doen, omdat zij voldoende klanten langs zag komen die maar blijven pinnen, terwijl ze al dik in het rood staan. Die hebben namelijk totaal geen gevoel voor geld, het is te abstract voor velen.

Vervolgens hadden we het over de bekende 100 euro grens, waarbij banken min of meer verplicht zijn te onderzoeken of een uitgave boven dat bedrag onduidelijk is. En dat je, als je dat onvoldoende doet (Bank: 'Wat heeft u precies voor die €399,00 gekocht?' '1000 patronen, Sellier & Bellot Munitie 9mm 150 grs. FMJ Subsonic.' Bank:'Hmké, uw rekening is bij deze geblokkeerd, dit is ons véél te eng!') naar je spaargeld kunt fluiten.

Afijn, na haar rant moest ik dus afrekenen. Met pin.

Maar wat zij aangaf, was dat de Poolse en Turkse winkels dolgraag grotere coupures 'kleiner maken'. Zij reizen liever met een dunne stapel met briefjes van €500, dan hele pakken van €50. Dus als u nog grote coupures bezit die door veel winkels al niet meer worden aangenomen, now you know... Die mensen zullen ook niet zo snel aan de bel trekken om een verdachte financiele transactie te willen melden.