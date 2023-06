Het is op zich niet onjuist. Die paar spetters hier in Kennemerland een paar dagen terug zijn inderdaad meer dan 0.. Het is de wind. Die voelt onnatuurlijk en droog aan. Die waait veel harder dan in het binnenland en kon in combinatie met de zon die nu bijna op heur sterkst is, wel eens heel veel onheil aanrichten.

Dit heb ik in al mijn jaren nog nooit mee gemaakt. Niet dat ik de schoenen mag poetsen van nl.wikipedia.org/wiki/Christophorus_B... maar dat blind staren op gemiddelde temperaturen, ongeacht de meetreekslengte, heb ik al wat langer dan vandaag vreemd gevonden.

Plus hoe het hier precies droog zou moeten blijven als die warme lucht vanaf morgen op de steenkoude Noordzee gaat botsen. Dat zou overigens inderdaad diezelfde noordenwind kunnen zijn. Die weertweedeling in ons kleine landje. En daar dan als De Bildt precies tussen in zitten.

Terzijde. Rusland zet net 1 van de beste landbouwgebieden van Europa onder water. Hier gaat de stikstofmanie van onze geostrategen gewoon verder. Wel staat de vaderlandse vastgoedsector te trappelen om Oekraïne alvast weer op te bouwen.

Wat een klimaat.