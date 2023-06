Hellup, in de Lidl in mijn woonplaats verkopen ze geen Kordaat pils in kratten meer omdat de mensen de lege kratten niet terugbrengen. Ze geven nu €1 extra statiegeld als je een lege krat inlevert. Studenten leverden toen in een keer 30 kratten in. Maar anders moet ik noodgedwongen halve liter blikken Kordaat pils kopen, die zijn 65 cent per halve liter terwijl de 0,30 liter flesjes uit de kratten omgerekend 55,5 cent per halve liter zijn.

Ja hoor, er zit 4,8% alcohol in Kordaatpils en 5% in Heineken. Maar de Consumentenman heeft op tv een keer laten zien dat als je een glas Kordaatpils en een glas Heineken premium pilsener naast elkaar zet, de beste bierkenners Heineken en Kordaat even vaak aanwijzen als Heineken. Dus . . .