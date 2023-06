Zit net een artikel over 'metamodernisme' (of 'hypermodernisme') te lezen; de opvolger van 'postmodernisme': er zijn meer realiteiten en narratieven mogelijk. Nu telt de diep gevoelde, intense emotie over iets veel meer.

Dus het zal wel zoiets worden als: wat er gebeurd is was slechts één van mijn realiteiten of narratieven. Dat was niet de echte ik zoals ik mezelf diep van binnen voel. Werktitel: "Diep Van Binnen Ben Ik Eigenlijk ...".

