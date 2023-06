Best wel jammer eigenlijk, niet zo zeer van die vrije dag maar Keti Koti is een enorm belangrijk moment in onze geschiedenis. We zouden trots moeten zijn dat de barbaarse slavernij hebben afgeschaft, alhoewel de belastingbetaler moest betalen voor de "verliezen" die de slavenhouder leed.

En ja, er is nog veel te doen. Nog heel veel, vooral oudere mensen zijn nog steeds enorm racistisch en ze hebben het niet eens zelf door. Komt wel, komt goed. Per generatie zal het beter gaan. Niet omdat we willen, omdat het moet.

We doen geen dingen omdat ze gemakkelijk zijn, we doen ze omdat ze moeilijk zijn. Iets met JFK.