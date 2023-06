Ik vind de afschaffing van de slavernij een goede en mooie reden voor een extra vrije dag. Alleen; wanneer is de slavernij afgeschaft? Als we het hebben over het fenomeen slavernij in het algemeen, dan is er nog steeds slavernij. Die is nooit afgeschaft. Tot op de dag van vandaag werken er slaven voor onze koffie, chocola, lithium, kobalt, smartphonnes en goedkope kleding.

Gaat het om de afschaffing van slavernij door Nederland, dat is op 1 juli 1863 afgeschaft. 160 jaar geleden. Dat is lang genoeg geleden om te kunnen zeggen; het is nu wel eens welletjes met dat gewentel in vermeend slachtofferschap. Dat is lang genoeg geleden om te kunnen zeggen; met de huidige welvaart die jullie heden ten dagen ten deel valt kun je moeilijk claimen dat je nu nog net zo lijd als je voorouders dat deden.