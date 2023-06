We hebben een nieuwe nominatie voor de meest zinloze poldermaatregel van het jaar. Infrastas Vivianne Heijnen blijkt volkomen machteloos bij het temmen van onze nationale vertragingsspecialisten van de NS en presenteert het slapste wapen in het arsenaal: de boete die geen boete is. Een prent van 1,5 miljoen euro is uitgedeeld omdat onze treinenboer vorig jaar een extra subsidiezak van 274 miljoen euro kreeg om de dienstregeling in de naweeën van de coronacrises op peil te houden en vervolgens de dienstregeling niet op peil hield. Een boete die de gele rups in de bek van de Koolmees niet hoeft te betalen, maar moet inzetten "ten behoeve van de kwaliteit van de dienstverlening". Lekker vaag geformuleerd, dus dat kunnen ze werkelijk overal voor gebruiken en wordt vermoedelijk ingezet voor een investering die ze toch al zouden maken. Het is kenmerkend voor de machteloosheid van het ministerie als het op de NS aankomt. Innen ze zware boetes dan wordt dat doorberekend in de prijs van het treinkaartje en is de reiziger de dupe. Doen ze dat niet, dan weet de spoormonopolist dat het wegkomt met mindere service en is de reiziger de dupe. Dus blijft het bij een symbolische en zinloze "tik op de vingers" terwijl we de miljoenen blijven overmaken richting Koolmees' nestje. En de reiziger... ja, die is inderdaad de dupe.