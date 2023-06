:

Als je in NL woont betaal je belasting in NL, niet in Frankrijk of Polen. Dus als je in Monaco woont betaal je belasting in Monaco. Geen buutvrij maar gewoon eerlijk en logisch.

Verder kun je je afvragen hoe het komt dat landen met relatief lage belastingen toch welvarend zijn, zelfs concureren en kapitaal binnen halen. Heeft Monaco geen scholen, ziekenhuizen, wegen?

Of kan het zijn dat te hoge belastingen leiden tot corruptie en wanbeleid? Tot "geld=gratis" roepende fopjobhoppers in peperdure baantjesmachines vol overbodige bullshitbanen?

Is dat niet een veel groter probleem dan een miljonair die ergens anders woont?