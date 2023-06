Deze fatsoensrakkerij gaat terug op de foutieve overtuiging dat de oorzakelijke relatie tussen het één (het bezitten en 'gebruiken' van een sekspop) en het ander (kindermisbruik) glashelder is. Maar dat is niet zo. Wat gemeenschappelijk is, is de morele verontwaardiging en afwijzing die beide zaken opwekken.

Aldus zou ook de hele binnenwereld van sadomasochisme, met zijn master and slave-spelletjes, zijn bondage-sessies en wat al niet meer, gezien moeten worden als het voorportaal van onderdrukking, misbruik en mishandeling, maar eerder het tegendeel is et geval. Nergens gaan mensen in hun spelletjes zo poeslief met elkaar om als in dat soort omgevingen.

Het probleem met fatsoensrakkers is de verbanden die zij maar al te graag leggen tussen wat zij in den brede moreel afwijzen en waar het specifiek erg misgaat tussen mensen. Om een voorbeeld te noemen, kindermisbruik komt daar het meeste voor waar volwassenen omringd worden door grotere aantallen kinderende terwijl de sociale controle minimaal of zelfs helemaal afwezig is. Dan is de kans dat iemand met pedofiele neigingen in de fout gaat belangrijk groter. Al die katholieke geestelijken die zich vergrepen hebben aan kindertjes hadden echt geen sekspoppen nodig om op te oefenen. En wellicht was het aantal gevallen minder geweest als de kerk die poppen gratis ter beschikking zou hebben gesteld.